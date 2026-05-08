Apple hat soeben für eingetragene Entwickler den zweiten Release Candidate von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 zum Download bereitgestellt – exakt fünf Tage nach dem ersten Release Candidate. Was genau sich in der neuen Version geändert hat, ist nicht bekannt. Apple veröffentlicht in der Regel einen zweiten Release Candidate nur dann, wenn kurzfristig noch Fehler behoben werden müssen.

iOS 26.5 & iPadOS 26.5: Release Candidate 2 ist da

Ab sofort steht der RC2 zu iOS 26.5 und iPadOS 26.5 auf den Apple Servern zum Download bereit. Neue Siri-Funktionen sind in iOS 26.5 nicht enthalten, diese werden vermutlich mit iOS 27 im Herbst eingeführt. Vielmehr kümmert sich das Unternehmen um kleinere neue Funktionen, Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

Die wichtigsten Neuerungen des Updates sind eine neue „Vorgeschlagene Orte“-Funktion in der Karten-App sowie die technischen Grundlagen für künftige Werbeanzeigen in Apple Maps. Außerdem testet Apple erneut die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten zwischen iPhone und Android – eine Funktion, die in der iOS-26.4-Beta bereits enthalten war, vor dem finalen Release aber wieder entfernt worden war. Neu ist zudem ein Pride-Hintergrundbild passend zum diesjährigen Pride-Apple-Watch-Armband.

Wir gehen weiter davon aus, dass Apple die finale Version am kommenden Montag oder Dienstag für alle Nutzer freigibt.