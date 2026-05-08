Nachdem Apple TV Anfang April den Teaser zur kommenden Psychothriller-Serie „Cape Fear“ veröffentlicht hatte, steht nun der offizielle Trailer zur Ansicht bereit. Dieser gibt euch einen etwas nähere Einblick, was euch ab dem 05. Juni 2026 erwartet.

Apple TV veröffentlicht Trailer zu „Cape Fear“

Rund 1,5 Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die „Cape Fear“ angekündigt hat. Nun hat der Video-Streaming-Dienst den offiziellen Trailer freigegeben. Bei „Cape Fear handelt es sich um eine neue sychothriller-Serie von Nick Antosca, der auch als Executive Producer fungiert.

Die Oscar-Preisträger Martin Scorsese und Steven Spielberg sind ebenfalls als Executive Producer beteiligt. In den Hauptrollen sind Oscar-Preisträger Javier Bardem und die Oscar-nominierte Amy Adams zu sehen, die ebenfalls als Executive Producer mitwirken. Die zehnteilige Miniserie feiert am Freitag, den 5. Juni 2026, mit den ersten beiden Folgen weltweit Premiere. Anschließend geht es immer freitags bis zum bis zum 31. Juli 2026 mit einer neuen Episode weiter.

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Inspiriert von der Neuverfilmung aus dem Jahr 1991 unter der Regie von Scorsese und produziert von Spielberg, zieht ein Sturm auf das glücklich verheiratete Anwaltsehepaar Anna (Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson) zu: Max Cady (Bardem) – jener berüchtigte Mörder, für dessen Inhaftierung sie verantwortlich zeichnen – wird aus dem Gefängnis entlassen. Und er sinnt auf Rache. Der für Golden Globe und Emmy nominierte Patrick Wilson sowie Joe Anders, Lily Collias und Malia Pyles vervollständigen das Ensemble. Zur Riege der Nebendarsteller gehören CCH Pounder, Jamie Hector und Anna Baryshnikov.