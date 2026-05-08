Disney plant, seinen Streaming-Dienst Disney+ in eine deutlich umfangreichere App zu verwandeln. Künftig sollen Nutzer dort nicht nur Filme und Serien streamen, sondern auch Parktickets buchen, Merchandise kaufen und Spiele spielen können. Das bestätigte CEO Josh D’Amaro während der Quartalsbilanz des Unternehmens, nachdem Bloomberg vergangene Woche entsprechende interne Pläne öffentlich gemacht hatte.

Disney+ soll mehr als Streaming bieten

Laut Bloomberg plant die Disney-Führungsetage, die zahlreichen separaten Apps des Konzerns zu einer einzigen Anwendung zusammenzuführen. Dazu zählen neben Disney+ auch die Apps für die Disneyland Resorts und die Disney Cruise Line. Intern wird das Vorhaben als „Super-App“ bezeichnet. D’Amaro will die bisher getrennten Konzernbereiche enger zusammenführen, sodass die Kunden alle Disney-Angebote über eine einzige App erreichen.

In seinem Aktionärsbrief schrieb Disney, man wolle Disney+ über einen reinen Premium-Streamingdienst hinaus weiterentwickeln. D’Amaro wurde während der Telefonkonferenz konkreter und beschrieb Disney+ laut Variety als „zentrale Verbindung zwischen Disney und seinen Fans“ und als digitales Gegenstück zu den Themenparks. Beide Bereiche sollen langfristig enger verzahnt werden.

Laut Bloomberg befinden sich die Pläne noch in einem frühen Stadium. Umso auffälliger ist, wie offen Disney bereits jetzt seine Richtung kommuniziert. Sollten die Pläne wie skizziert umgesetzt werden, dürfte sich die Disney+ App in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Der Trend zur Super-App nimmt damit weiter Fahrt auf, nachdem zuletzt auch OpenAI ähnliche Ambitionen für ChatGPT angedeutet hatte.