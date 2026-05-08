Die Trump-Regierung plant für nächste Woche eine Reise nach China und will dazu mehrere prominente US-Unternehmenschefs einladen, darunter Apple-CEO Tim Cook. Das berichtet Semafor unter Berufung auf Personen, die mit den Vorbereitungen vertraut sind.

Trumps Gästeliste für Peking

Neben Cook stehen auch die Chefs von Nvidia, Qualcomm, Exxon und Boeing auf der Liste. Trump will die Treffen am 14. und 15. Mai nutzen, um seine Beziehung zu Chinas Staatschef Xi Jinping auszubauen. Die Vorschläge für die Gästeliste kommen von US-Finanzminister Scott Bessent, US-Handelsbeauftragtem Jamieson Greer und David Perdue, dem US-Botschafter in China. Es wäre der erste Besuch eines amtierenden US-Präsidenten in China seit Trumps Reise im Jahr 2017.

Für Cook wäre die Reise einer der letzten großen Auftritte als Apple-CEO, bevor er seinen Posten zum 1. September 2026 an Apple-Hardwarechef John Ternus übergibt. Cook bleibt dem Unternehmen jedoch als Executive Chairman erhalten und soll sich in dieser Rolle vor allem um den Kontakt zu Politik und Regierungen weltweit kümmern.

Cook hat sich über beide Amtszeiten Trumps hinweg darum bemüht, das Verhältnis zum US-Präsidenten für Apple vorteilhaft zu halten. Vor zwei Wochen sagte Trump, er sei „immer ein großer Fan“ von Cook gewesen. Zudem prahlte er in der Vergangenheit schon mehrfach, wie gut Cook die Beziehung pflegte. „Ich war sehr beeindruckt von mir selbst, dass der Apple-Chef bei mir anruft, um sich einzuschmeicheln“, sagte Trump beispielsweise mit Blick auf seine erste Amtszeit.

Cook ist auch für seine diplomatischen Reisen nach China bekannt, daher dürfte die jüngste Einladung für ihn wohl nur ein ganz normaler Arbeitstag sein. Die Zeit wird zeigen, ob der designierte CEO John Ternus ähnlich handeln muss oder ob Cook ihm diese Aufgaben abnehmen wird.