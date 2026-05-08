Anfang dieses Jahres hatte Apple TV die neue Thriller-Serie „Unconditional“ angekündigt. Vor wenigen Wochen wurde der Trailer veröffentlicht und nun steht die neue Serie auf der Apple-Video-Streaming-Plattform bereit.

Apple TV: neue Thriller-Serie „Unconditional“ ist gestartet

Traditionell blicken wir freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien, steht ab sofort mit „Unconditional“ eine neue Thriller-Serie auf der Video-Streaming-Plattform bereit. Genau genommen, warten die ersten beiden Episoden auf euch. Anschließend folgen immer freitags bis zum 19. Juni neue Episoden.

„Unconditional“ erzählt die Geschichte eines Mutter-Tochter-Urlaubs, der sich in einen Albtraum verwandelt, als die 23-jährige Gali (Ronn) in Moskau wegen Drogenhandels verhaftet wird. Ihre Mutter Orna (Chamami) weigert sich, die Anklage zu akzeptieren – doch ihr Kampf um Galis Freiheit zieht sie in ein tödliches Netz aus Verbrechen und Korruption.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.