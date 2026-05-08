Anfang dieses Jahres hatte Apple TV die neue Thriller-Serie „Unconditional“ angekündigt. Vor wenigen Wochen wurde der Trailer veröffentlicht und nun steht die neue Serie auf der Apple-Video-Streaming-Plattform bereit.
Apple TV: neue Thriller-Serie „Unconditional“ ist gestartet
Traditionell blicken wir freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien, steht ab sofort mit „Unconditional“ eine neue Thriller-Serie auf der Video-Streaming-Plattform bereit. Genau genommen, warten die ersten beiden Episoden auf euch. Anschließend folgen immer freitags bis zum 19. Juni neue Episoden.
„Unconditional“ erzählt die Geschichte eines Mutter-Tochter-Urlaubs, der sich in einen Albtraum verwandelt, als die 23-jährige Gali (Ronn) in Moskau wegen Drogenhandels verhaftet wird. Ihre Mutter Orna (Chamami) weigert sich, die Anklage zu akzeptieren – doch ihr Kampf um Galis Freiheit zieht sie in ein tödliches Netz aus Verbrechen und Korruption.
Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
0 Kommentare