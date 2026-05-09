Bei Apple TV bekommt ihr nicht nur Original-Serien und -Filme zu Gesicht, der Video-Streaming-Dienst setzt auch auf Dokumentationen. Nun baut Apple TV die Kategorie der Dokumentationen aus und kündigt „The Dynasty: UConn Huskies“ über das legendäre Damen-Basketballteam der University of Connecticut an.

„The Dynasty: UConn Huskies“ startet am 21. August auf Apple TV

Apple TV hat die dreiteilige Dokumentarserie „The Dynasty: UConn Huskies“ über das legendäre Damen-Basketballteam der University of Connecticut (UConn) angekündigt. Diese feiert am Freitag, den 21. August 2026, ihre Premiere auf Apple TV. Die Doku beleuchtet 40 Jahre des historischen Erfolgs des Programms unter dem legendären Trainer Geno Auriemma und wurde von Emmy-Preisträger Matthew Hamachek im Rahmen seines Exklusivvertrags mit Apple sowie der Emmy-nominierten Erica Sashin inszeniert. Produziert wird die Serie für Apple TV von Skydance Sports, dem preisgekrönten Premium-Content-Studio von Paramount Sports Entertainment.

Die Serie enthält exklusive Interviews mit dem National Championship Team von 2025 – der Nummer 1 im WNBA-Draft 2025, Paige Bueckers, der Nummer 1 im WNBA-Draft 2026, Azzi Fudd, der College-Spielerin des Jahres 2026, Sarah Strong, sowie KK Arnold und Jana El Alfy – und Stimmen aus verschiedenen Generationen des UConn-Basketballs. Sie bietet einen seltenen Einblick in die Spielerinnen, die das Programm voranbringen, und reflektiert gleichzeitig über das Erbe, das es aufgebaut hat.