Anfang dieses Jahres und im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas kündigte Anker bzw. Ankers Tochterunternehmen Eufy den Saug- und Wischroboter HydroJet S2 an. Dieser ist ab sofort vorbestellbar und ab dem 22. Mai 2026 im Handel erhältlich.

eufy Saug- und Wischroboter HydroJet S2 ab sofort vorbestellbar

Der neue eufy Saug- und Wischroboter HydroJet S2 lässt sich ab sofort und bis zum 21. Mai vorbestellen. Frühentschlossene erhalten ein eufy S2 Ersatzbürstenset im Wert von 79,99 Euro kostenlos dazu. Den offiziellen Verkaufsstart feiert das Gerät am 22. Mai 2026.

Der eufy Saug- und Wischroboter HydroJet S2 bietet eine Saugleistung von starken 30.000 Pascal mit der weiterentwickelten HydroJet Bodenreinigungstechnologie und einer 12-in-1 UniClean Station für einen möglichst wartungsarmen Alltag.

Der eufy S2 von eufy setzt auf eine Vielzahl intelligenter Technologien für die Reinigung von Teppichen und Hartböden. Für Teppiche kommt die AeroTurbo Carpet Master 2.0 Technologie zum Einsatz. Sie sorgt für eine dauerhaft starke Tiefenreinigung und passt die Leistung automatisch an unterschiedliche Teppichhöhen an. Selbst Hochflorteppiche bis zu 5 cm Höhe werden erkannt und effektiv gereinigt. Gegen Haarverwicklungen nutzt eufy die DuoSpiral Entwirrbürste – besonders praktisch in Haushalten mit langen Haaren oder Haustieren.

Auf Hartböden arbeitet der S2 mit dem HydroJet Bodenreinigungssystem 2.0:

32 Wasserdüsen versorgen die Wischrolle kontinuierlich mit Frischwasser

die selbstreinigende Rolle arbeitet mit 15 Newton Wischdruck

dabei wird eine Reinigungsbreite von 29 cm abgedeckt

Zusätzlich setzt das System auf elektrolysiertes Wasser, das unerwünschte Keime um 99,99 Prozent reduzieren soll und eine hygienische, streifenfreie Reinigung unterstützt.

Das intelligente CleanMind KI-System des eufy S2 erkennt typische Alltagssituationen, plant Reinigungswege präzise und hilft dem Roboter dabei, Hindernisse zuverlässig zu umfahren. Für eine besonders gründliche Reinigung verfügt der S2 zudem über einen ausfahrbaren Seitenarm, der Schmutz entlang von Kanten sowie bis tief in Ecken erreicht und so eine nahezu lückenlose Reinigung ermöglicht. Nach dem Reinigungsvorgang übernimmt die UniClean Station zahlreiche Aufgaben automatisch: Sie entleert den Staubbehälter, reinigt und trocknet das Wischsystem und reduziert damit den Wartungsaufwand im Alltag deutlich. Unterstützt wird das Gesamtkonzept durch wartungsfreie Filter, die über das ganze Jahr hinweg eine konstant starke Tiefenreinigung ermöglichen. So sorgt der eufy S2 für ein hohes Maß an Automatisierung im Haushalt und schafft mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Alltags.

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