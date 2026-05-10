Apple arbeitet laut Bloomberg-Redakteur Mark Gurman für macOS 27 an einem „leichten Redesign“, das die Designsprache Liquid Glass verfeinern und einige der Schwächen von macOS Tahoe beheben soll.

Tahoe war nicht fertig – macOS 27 soll es richten

Gurman beschreibt die Situation deutlich: Die Tahoe-Implementierung von Liquid Glass war schlicht und einfach nicht fertig und mit Designfehlern behaftet. Es war eine nicht vollständig ausgereifte Umsetzung durch Apples Software-Engineering-Team. macOS 27 soll nun das bietet, was sich Apples Designteam ursprünglich mit macOS 26 vorgestellt hatte.

Konkret plant Apple Anpassungen bei der Nutzung von Transparenz und Schatten im gesamten System – Kritikpunkte, die viele Nutzer seit dem Tahoe-Launch beschäftigen. Besonders die teils schlechte Lesbarkeit durch zu stark durchscheinende Seitenleisten und Oberflächen soll verbessert werden.

Wer das Konzept von Liquid Glass grundsätzlich ablehnt, wird mit macOS 27 wohl weiterhin wenig Freude haben. Wer hingegen konkrete Probleme mit Kontrast und Lesbarkeit hat, darf sich auf spürbare Verbesserungen freuen. Uns gefällt das Liquid-Glass-Design, allerdings gibt es aktuell noch Luft nach oben.

Performance und Stabilität als weiteres Thema

Neben den Design-Korrekturen nutzt Apple macOS 27 auch für umfangreiche Code-Aufräumarbeiten. Dabei handelt es sich um einen Schwerpunkt, der sich durch alle neuen Betriebssystemversionen zieht. Nutzer können laut Gurman bessere Performance und längere Akkulaufzeit erwarten, ähnlich wie einst beim vielgelobten iOS 12.

Siri wird zur zentralen Neuerung

Das größte neue Feature in macOS 27 und iOS 27 wird die grundlegend überarbeitete Siri mit vollwertiger Chatbot-Funktionalität sein – angetrieben von einem Gemini-basierten Modell. Gleichzeitig sollen Siri und die Spotlight-Suchezu einer einheitlichen Funktion zusammengeführt werden.

Die offizielle Vorstellung aller neuen Betriebssysteme erfolgt auf der WWDC 2026 am 8. Juni.