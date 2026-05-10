Apple bringt jedes Jahr einen neuen Chip für die aktuellen iPhones. Beim A20 Pro, der im Herbst im iPhone 18 Pro und im iPhone Ultra stecken soll, deutet aber einiges darauf hin, dass der Sprung größer ausfällt als üblich. 9to5Mac macht uns heute auf zwei Verbesserungen aufmerksam, die besonders herausstechen.

2-Nanometer-Fertigung und WMCM-Packaging

Der A20 Pro wird der erste iPhone-Chip sein, den TSMC für Apple im neuen 2-Nanometer-Verfahren fertigt. Bisher liegt Apple bei 3 Nanometern. Der Wechsel auf 2 Nanometer bedeutet, dass sich auf gleicher Fläche mehr Leistung unterbringen lässt und der Chip zugleich sparsamer arbeitet. Welche konkreten Bereiche Apple beim A20 Pro priorisiert, ist noch nicht bekannt. Der Wechsel auf 2 Nanometer soll laut Experten jedoch mehr Spielraum geben als bei den letzten Generationen.

Solche Sprünge bei der Fertigungstechnologie sind über die Jahre immer wieder spürbar gewesen, und Apple sichert sich die jeweils neuesten TSMC-Kapazitäten meist Jahre im Voraus. Das verschafft dem Konzern einen Vorsprung nicht nur beim iPhone, sondern auch beim iPad, Mac und den weiteren Produkten mit Apple Silicon Chip.

Zudem soll der A20 Pro erstmals im Wafer-Level-Multi-Chip-Module-Verfahren (WMCM) gefertigt werden. Laut 9to5Mac wäre es das erste Mal, dass Apple dieses Verfahren in einem iPhone-Prozessor einsetzt. Bei WMCM werden Komponenten wie der SoC und der Arbeitsspeicher direkt auf dem Wafer zusammengeführt. Erst danach wird der Wafer in die einzelnen Chips zerteilt. Die Verbindung zwischen den Komponenten kommt so ohne Zwischenschicht aus, was die Wärmeabfuhr und die Datenübertragung verbessert. Durch das neue Verfahren rückt der Arbeitsspeicher physisch näher an den Prozessor. Daten können so kürzere Wege zurücklegen, was ebenfalls die Leistung erhöht und den Stromverbrauch senken kann. Besonders bei rechenintensiven Aufgaben wie KI-Berechnungen und aufwendigen Spielen soll sich das bemerkbar machen.

Dass Apple den KI-Aspekt beim A20 Pro besonders im Blick hat, passt zu den Berichten zum iOS 27 Update, das im Juni vorgestellt werden dürfte. Die wichtigsten neuen Funktionen sollen sich dort fast ausschließlich um KI drehen.