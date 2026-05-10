Mit großen Schritten steuern wir auf die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference zu. Am 08. Juni 2026 lädt Apple zur Keynote und wird einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. geben. Nach und nach sickern ein paar Appetithäppchen durch. So soll Safari 27 eine praktische neue Funktion bekommen. Der Browser soll offene Tabs künftig automatisch per KI in thematische Gruppen sortieren.

„Organize Tabs“ auf Knopfdruck

Mark Gurman hat zum Wochenende eine neue Ausgabe seines PowerOn-Newstletters veröffentlicht. Demnach ist in einer Testversion von Safari für iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 die neue Funktion „Organize Tabs“ bereits implementiert. Über den bekannten Button oben in der Mitte zum Wechseln zwischen Tab-Gruppen gibt es eine neue Option namens „Organize Tabs“. Wird sie aktiviert, sortiert Safari die geöffneten Tabs automatisch nach Themen – oder der Nutzer belässt es bei der manuellen Einteilung.

Apple bewirbt die Funktion nicht explizit als Apple-Intelligence-Feature, setzt dahinter aber dennoch eine Form von KI. Das Konzept erinnert an die bereits in der Erinnerungen-App vorhandene Funktion, die Einträge in einer Liste automatisch nach Kategorien gruppiert – etwa Produktarten in einer Einkaufsliste.

Tab-Gruppen seit 2021

Tab-Gruppen sind in Safari seit 2021 mit Safari 15 verfügbar und ermöglichen das Organisieren und Speichern häufig genutzter Tabs. Mit der neuen Funktion in Safari 27 macht Apple die Verwaltung offener Tabs deutlich komfortabler – gerade für Nutzer mit vielen gleichzeitig geöffneten Tabs dürfte die automatische Sortierung eine echte Erleichterung sein.

Die offiziellen Neuheiten in Safari 27 werden voraussichtlich auf der WWDC 2026 am 8. Juni präsentiert.