Mit watchOS 26.5 führt Apple das Pride Luminance-Zifferblatt ein, eines der vielseitigsten und individuell anpassbarsten Zifferblätter überhaupt. Es bietet vorkonfigurierte Farboptionen, unterstützt aber auch benutzerdefinierte Farben. Darüberhinaus führt Apple mit iOS 26.5 ein neues Pride Luminance-Hintergrundbild ein.

watchOS 26.5 & iOS 26.5: Ein detaillierter Blick aufs Pride Luminance-Zifferblatt und -Hintergrundbild

Auch wenn die kommenden X.5 Updates verhältnismäßig wenig Neuerungen mit sich bringen, sind ein paar wenige spannende Details an Bord. Mit watchOS 26.5 und iOS 26.5 erhaltet ihr ein Pride Luminance-Zifferblatt und -Hintergrundbild. Parallel dazu beginnt der Verkauf des neuen Apple Watch Pride-Armbands.

Beim Pride-Zifferblatt könnt ihr eine bis zwölf Farben aus einer Palette auswählen, die alle Farben des Regenbogens, einige Zwischentöne sowie Schwarz, Weiß, Braun und Grau enthält. Die ausgewählten Farben werden in einem Farbverlauf auf dem Zifferblatt verteilt, wahlweise radial oder linear. Der erste Verlauf ähnelt einem Sternenmuster, der zweite besteht aus rechteckigen Linien. Ihr könnt euch eine runde und eine eckige Optik auswählen.

Wie die meisten Zifferblätter von Apple ist auch das Luminance-Zifferblatt animiert. Befindet sich das Handgelenk unten, schrumpft es zu schmalen Farblinien auf schwarzem Hintergrund, wird es jedoch angehoben, erscheint die volle Farbpalette. Die Farben verändern sich dabei sanft.

iOS 26.5 bietet außerdem ein passendes Pride Luminance-Hintergrundbild, das sich auf dieselbe Weise anpassen lässt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass die finale Version von iOS 26.5, watchOS 26.5 und Co. am Montag oder Dienstag freigegeben wird.