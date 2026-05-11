Apple hat die Apple Developer App aktualisiert und dabei gleich zwei Neuerungen mitgebracht: ein frisches Liquid-Glass-Design und eine Sammlung animierter WWDC-2026-Sticker für die Nachrichten-App.

Neues Icon, neues Look

Das App-Icon wurde grundlegend überarbeitet und greift klassische Design-Elemente aus früheren Versionen wieder auf – jetzt jedoch im transluzenten Liquid-Glass-Stil. Statt des zuletzt eher generischen Icons zeigt das neue Symbol einen Stift, einen Pinsel und ein Lineal, die gemeinsam die Form eines „A“ bilden. Auch innerhalb der App setzt Apple auf Liquid Glass: Eine durchscheinende Navigationsleiste mit Liquid-Glass-Slider und separatem Suchknopf prägen das neue Erscheinungsbild.

Animierte WWDC-Sticker

Passend zur nahenden WWDC 2026 enthält das Update eine Reihe animierter Sticker für die Nachrichten-App – darunter ein Design zum 50. Apple-Jubiläum, ein Totenkopf mit Apple-Augenklappe, eine Saftbox, kalifornische Mohnblumen sowie holografische „Hello“- und „WWDC 26″-Varianten. Damit setzt Apple eine Tradition der letzten Jahre fort.

Weitere Verbesserungen

Neben den visuellen Neuerungen bringt das Update auch praktische Funktionen: Die Listenansicht lässt sich nun nach Ungesehen, Lesezeichen und Heruntergeladen sowie nach bevorzugten Themen filtern. Außerdem wurde die Zuverlässigkeit der Bildaufnahme bei der Entwickler-Registrierung verbessert.

Die Apple Developer App ist kostenlos im App Store erhältlich. Rechtzeitig zur WWDC am 8. Juni wird sie mit Sessioninformationen und der Möglichkeit aktualisiert, die Keynote direkt in der App zu verfolgen.