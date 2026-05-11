Vor wenigen Augenblicken hat Apple die finale Version von iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 und Co. veröffentlicht. Im Laufe der Beta-Phase zeichnete sich bereits ab, dass Apple die Ende-zu-Ende verschlüsselte RCS-Nachrichtenübermittlung einführen wird. Dies hat sich nun bestätigt.

Apple: Ende-zu-Ende verschlüsselte RCS-Nachrichtenübermittlung wird ab heute in der Beta-Phase eingeführt

Apple hat nicht nur diverse Softwareupdates veröffentlicht, sondern auch bestätigt, dass das Unternehmen die Ende-zu-Ende verschlüsselte RCS-Nachrichtenübermittlung ab heute in der Beta-Phase einführt. Hintergrund ist, dass Apple und Google kooperiert haben, um das plattformübergreifende Nachrichtenformat, das herkömmliche SMS ersetzt, sicherer und privater zu machen.

Ab heute beginnt die Einführung der Ende-zu-Ende verschlüsselten RCS-Nachrichtenübermittlung in der Beta-Phase für iPhone Nutzer mit iOS 26.5 bei unterstützten Netzbetreibern sowie für Android Nutzer mit der neuesten Version von Google Messages.

Anwender erkennen, dass eine Unterhaltung Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, wenn sie ein neues Schloss-Symbol in ihren RCS-Chats sehen. Die Verschlüsselung ist standardmäßig aktiviert und wird im Laufe der Zeit automatisch für neue und bestehende RCS-Unterhaltungen aktiviert. Wenn RCS-Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, können sie während der Übertragung zwischen den Geräten nicht gelesen werden.