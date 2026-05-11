Apple hat im Laufe des heutigen Abends allerhand Softwareupdates veröffentlicht. So stehen unter anderem iOS 26.5, iPadOS 26.5 und macOS 26.5 zum Download bereit. Parallel wurde aber auch auch Updates für ältere Versionen der iPhone-, iPad- und Mac-Software freigegeben.

Apple veröffentlicht iOS-, iPadOS- und macOS-Updates für ältere Geräte

Zusammen mit dem Softwareupdates auf Version 26.5 hat Apple Updates für drei ältere iOS-Versionen, vier ältere iPadOS-Versionen und zwei ältere macOS-Versionen freigegeben. Konkret warten folgende Updates auf ihre Downloads:

iOS

iOS 18.7.9

iOS 16.7.16

iOS 15.8.8

iPadOS

iPadOS 18.7.9

iPadOS 17.7.11

iPadOS 16.7.16

iPadOS 15.8.8

macOS

macOS Sequoia 15.7.7

macOS Sonoma 14.8.7

Neue Funktionen solltet ihr mit diesen Updates nicht erwarten, vielmehr hat sich Apple um Fehlerbereinigungen und Leistungsverbesserungen gekümmert.