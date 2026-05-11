Apple hat einen neuen Werbespot namens „Mac Students: The journey to great ideas in college“ veröffentlicht. Mit diesem bewirbt das Unternehmen den Mac als „Beste Wahl für Studenten“.

Mac Students: The journey to great ideas in college

Der Mac verkauft sich derzeit ausgesprochen gut. Unter anderem dürften das neue MacBook Air M5 sowie das neue MacBook Neo besondern zu der positiven Entwicklung beitragen. Diese beiden Geräte dürfte Apple auch mit dem neusten Werbespot „Mac Students: The journey to great ideas in college“ im Hinterkopf haben.

In dem 90-sekündigen Video sieht man, wie Studenten bei der Bearbeitung verschiedener Aufgaben mit einer kreativen Blockade zu kämpfen haben, diese aber schließlich überwinden. In der Videobeschreibung heißt es

Mac-Laptops sind die beste Wahl für dein Studium. Egal, ob du Wirtschaft, Ingenieurwissenschaften, Design oder Kunst studierst – starte mit dem Mac.

In dem Video ist der Song “I’VE GOT THIS ALL UNDER CONTROL” von Willow Kayne zu hören.

Das MacBook Neo startet bei Amazon aktuell bei 589 Euro, das MacBook Air M5 liegt bei 997 Euro.

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