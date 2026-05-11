Es ist Update-Tag bei Apple. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 und watchOS 26.5 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit tvOS 26.5 und HomePod Software 26.5 weiter. Kurzum: Auch Apple TV und HomePod (mini) haben ein Update verpasst bekommen.

Apple veröffentlicht tvOS 26.5 & HomePod Software 26.5

Apple hat vor wenigen die Beta-Phase zu tvOS 26.5 und HomePod Software 26.5 beendet und die finale Version für alle Nutzer freigegeben. Damit stehen frische Updates für Apples kleine schwarze Medienbox sowie die Apple Lautsprecher zur Verfügung. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über die Apple TV Benutzeroberfläche bzw. über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.

Während der Beta-Phase sind keine nennenswerten Verbesserungen in den jeweiligen Systemen bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass Apple ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung optimiert hat. Dies spiegelt sich auch in den Release-Notes wieder. In den Release-Notes zu HomePod Software 26.5 heißt es