Apple nutzt den heutigen Montag, um allerhand Updates auszuliefern. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 und HomePod Software 26.5 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit visionOS 26.5 weiter.

Apple veröffentlicht visionOS 26.5

Apple hat soeben das X.5 Update zu visionOS 26 veröffentlicht. Kurzum: visionOS 26.5 wartet auf den Apple Servern auf den Download.

visionOS 26.5 kann direkt auf dem Vision Pro-Headset heruntergeladen werden. Öffnet dazu die Einstellungen-App, wählt den Bereich „Allgemein“ und anschließend die Option „Softwareupdate“. Zum Installieren des Updates muss das Vision Pro-Headset abgenommen werden. Der Fortschritt wird auf dem externen EyeSight-Display angezeigt.

Neue Funktionen solltet ihr nicht erwartet. Laut Apples Release Notes enthält visionOS 26.5 Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen. Apple empfiehlt allen Besitzern von Appel Vison Pro das Update auf visionOS 26.5.