Der Apple Premium Partner Comspot hat die sogenannte Upcycling Collection aufgelegt. Dabei handelt es sich um eine limitierte Kollektion nachhaltiger Accessoires, handgefertigt in Hamburg aus originalen Apple Werbebannern. Zur Verfügung stehen Einkaufstaschen, Crossbody Bags und Kabeltaschen als Unikat.

Aus originalen Apple Werbebannern: Einkaufstaschen, Crossbody Bags und Kabeltaschen

In der Vergangenheit haben wir euch bereits auf verschiedene Mac-, iPhone-, iPad- Angebote etc. von Comspot aufmerksam gemacht. Dieses Mal geht es in „eine andere Richtung“.

Der Apple Premium Partner hat mit der Upcycling Collection das ideale Geschenkt für Apple Fans aufgelegt. Das Ganze liegt voll im Nachhaltigkeits-Trend. Comspot hat originale Apple Werbebannern zu einer limitierten Kollektion nachhaltiger Accessoires handgefertigt. Jedes Produkt ist ein Unikat.

Zur Auswahl stehen verschiedene Crossbody Bags zum Preis von 33,90 Euro, Kabeltaschen für 14,90 Euro sowie kleine Einkaufstaschen zum Preis von 14,90 Euro. Interesse? Dann greift zu, da die Accessoires nur limitiert verfügbar sind.

>>> Hier geht es direkt zur Comspot Upcycling Collection <<<