Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 veröffentlicht. Nachdem das Unternehmen in der letzten Wochen den Release Candidate für Entwicklerfreigegeben hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis die finale Version für alle Nutzer veröffentlicht wird. Dies ist nun der Fall.

Apple gibt iOS 26.5 & iPadOS 26.5 frei

Ab sofort könnt ihr die finale Version von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 herunterladen und installieren. Am Einfachsten erfolgt dies direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

Im Rahmen der Beta-Phase wurden nur verhältnismäßig wenige Neuerungen bekannt, die Apple dem X.5 Update spendiert hat. Dementsprechend kurz sind auch die Release-Notes. Es heißt

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen: