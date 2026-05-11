Apple hat vor wenigen Augenblicken macOS 26.5 veröffentlicht. Damit steht mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 am heutigen Abend nicht nur ein Update für das iPhone und iPad zur Verfügung, auch euer Mac kann aktualisiert werden.

Apple veröffentlicht macOS 26.5

Wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen und den Spannungsbogen erhöhen. Auch wenn es sich um ein X.5 Update handelt, sind die Neuerungen überschaubar. In den Release-Notes heißt es schlicht und einfach

Dieses Update enthält Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für deinen Mac.

In gewohnter Manier könnt ihr das Update direkt am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren.