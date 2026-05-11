Seit Jahresbeginn wurde Apple TV bereits für zahlreiche Awards nominiert. Gleichzeitig konnte der Video-Streaming-Dienst bereits mehrere Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Nun kommt der Apple Original-Serie „The Studio“ eine ganz besondere Ehre zuteil. „The Studio“ avanciert zur meistprämierten Comedyserie in der BAFTA Award Geschichte. Sie ist die erste Comedyserie, die in einer einzigen Staffel alle wichtigen Preise abräumt. Zudem beschert die Serie Apple TV den ersten Sieg in einer Kategorie „International“.

„The Studio“ räumt bei den BAFTA Awards 2026 ab [Apple TV]

In der Nacht zu heute wurde die Apple Original Serie „The Studio“ mit einem BAFTA TV Award 2026 in der Kategorie „International“ ausgezeichnet. Damit schrieb die Serie Geschichte. Sie ist die erste Comedyserie überhaupt, die in einer einzigen Staffel alle wichtigen Preise abgeräumt hat. Neben Apple TVs erstem Sieg in dieser Kategorie ist „The Studio“ nun die meistprämierte Serie des Jahres, die meistprämierte Comedyserie der ersten Staffel überhaupt und die erste Comedyserie seit zehn Jahren, die in der Kategorie „International“ bei den BAFTA Television Awards gewann.

Apple erhielt insgesamt 15 Nominierungen für die BAFTA Television Awards 2026. Bereits im letzten Monat wurde Apple bei den BAFTA Television Craft Awards 2026 mit zwei Preisen geehrt: für das beste Drehbuch (Drama) für „Slow Horses“ und für die beste Regie (Dokumentation) für „Vietnam: The War That Changed America“. Die BAFTA Television Awards zeichnen jährlich die besten britischen Programme, Darbietungen und Produktionen aus.

Apple konnte bei den BAFTA Television Awards 2026 drei Auszeichnungen erringen, darunter:

“The Studio”

International

“Slow Horses”

Writer: Drama — Will Smith

“Vietnam: The War That Changed America”