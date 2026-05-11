Im Herbst dieses Jahres wird Apple neue Apple Watch Modelle ankündigen. Touch ID soll dabei keine Rolle spielen, so geht es zumindest aus den Informationen eines Leaders hervor. Instant Digital dämpft damit Spekulationen, die zuletzt immer mal wieder aufkeimten. Der Grund: Apple möchte den Platz imm Inneren des verhältnismäßig kleinen Gehäuses für einen möglichst großen Akku sowie verbesserte Gesundheitssensoren nutzen.

Entsperren weiterhin über das iPhone

Laut Leaker ist Apple derzeit damit zufrieden, dass Nutzer ihre Geräte auch weiterhin über das gekoppelte iPhone entsperren können. Ein Touch-ID-Sensor würde nicht nur Platz kosten, sondern auch die Kosten in die Höhe treiben – ein Kompromiss, den Apple aktuell offenbar nicht eingehen will.

Bereits im August 2025 hatte MacRumors Hinweise im Code entdeckt, die auf Touch ID in einer künftigen Apple Watch Series 12 oder Apple Watch Ultra 4 hindeuteten. Die Codezeilen ließen damals offen, ob der Sensor unter dem Display oder im Seitenknopf sitzen könnte – ähnlich wie beim iPad mini und iPad Air. Instant Digitals aktuelle Aussagen sprechen nun gegen eine baldige Umsetzung.

Kein großes Redesign vor 2028

Die Apple-Watch-Modelle 2026 werden voraussichtlich keine größeren Designänderungen mit sich bringen. Ein grundlegendes Redesign ist laut aktuellen Berichten frühestens 2028 zu erwarten. Für diesen Zeitrahmen wird auch die Einführung eines nicht-invasiven Blutzuckersensors diskutiert – eine Funktion, an der Apple seit Jahren arbeitet, die sich aber noch in frühen Entwicklungsstadien befindet.