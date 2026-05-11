watchOS 26.5 steht als Download bereit. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.5, iPadOS 26.5 und macOS 26.5 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit watchOS 26.5 weiter. Auch für die Apple Watch liegt ein frisches Update auf den Apple Servern bereit.

Apple gibt watchOS 26.5 frei

Während der Beta-Phase zeichnete sich bereits ab, dass die Neuerungen in watchOS 26.5 überschaubar sind. Von daher möchten wir euch kurz und schmerzlos auf die Release Notes aufmerksam machen. Dort heißt es

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Das Zifferblatt „Pride-Luminanz“, das ein Farbspektrum dynamisch bricht, kann aus der Zitterblattgalerie hinzugefügt werden

Behebung eines Problems, bei dem „Nachrichten“ auf der Apple Watch möglicherweise SMS anstelle von iMessage verwendet, wenn das Gerät mit einem Dual SIM-iPhone gekoppelt ist

Behebung eines Problems, aufgrund dessen Audiowarnungen in der App „Training“ möglicherweise nicht wiedergegeben werden, wenn sich das Telefon nicht in der Nähe der Apple Watch befindet

So installiert ihr das Update