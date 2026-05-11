Einem aktuellen Bericht zufolge hat WhatsApp mit der Einführung seines kostenpflichtigen WhatsApp Plus Abonnements für iOS begonnen. Zuletzt durchlief WhatsApp Plus eine Testphase in einem kleinen Nutzerkreis, nun hat der offizielle Rollout begonnen.

WhatsApp Plus startet für iPhone-Nutzer

Im vergangenen Monat zeichnete sich ab, dass WhatsApp Plus zeitnah starten wird. Dies ist nun der Fall. Ob ihr das Abonnement zwingend benötigt oder eben nicht, überlassen wir euch. Aus Sicht des Messengers schafft man sich so zumindest eine Einnahmequelle.

Das WhatsApp Plus Abonnements bietet ehrlicherweise nur wenige praktische Funktionen und richtet sich eher an Vielnutzer, die WhatsApp individuell anpassen möchten. Das Abo beinhaltet Premium-Stickerpakete mit Vollbild-Overlay-Animationen (sichtbar für Empfänger ohne Plan) und 18 Akzentfarben, die das standardmäßige Grün der App in der gesamten Benutzeroberfläche ersetzen. Außerdem stehen 14 alternative App-Symbole zur Auswahl – von minimalistischen Designs bis hin zu glitzernden und künstlerischen Varianten.

Und sonst so? Das Abo beinhaltet eine Erhöhung des Limits für angeheftete Chats von 3 auf 20 vor, fügt 10 neue Klingeltöne hinzu und ermöglicht die Massenverwaltung von Design-, Benachrichtigungs- und Klingeltoneinstellungen für alle Chatlisten. WhatsApp Plus kostet monatlich 2,49 Euro. Der Rollout hat begonnen und wird in den kommenden Wochen grundsätzlich allen Nutzern zur Verfügung stehen.