Anker SOLIX hat vor wenigen Augenblicken mit der Solarbank 4 Pro seine neueste Energielösung vorgestellt. Dabei setzt der Hersteller unter anderem auf eine Solareingangsleistung von 5.000W, eine erhöhte Speicherkapazität von 5.000Wh und einer Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen. Die vier integrierten MPP-Tracker (MPPT) ermöglichen den Anschluss von bis zu zwölf Solarmodulen.

Anker SOLIX kündigt Solarbank 4 Pro an

In den letzten Jahren konnte man die Uhr danach stellen, dass Anker SOLIX im Frühjahr eines jeden Jahres neue Balkonkraftwerke bzw. Energielösungen angekündigt hat. Nachdem kürzlich Anker SOLIX Solarbank Max AC vorgestellt wurde, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch eine neue Generation von Solarbank angekündigt wird. Dies war soeben der Fall.

Die bisherige Solarbank 3 Pro wurde weiterentwickelt, so dass die Solarbank 4 Pro einen deutlichen Leistungsschub erhält. Zunächst einmal verfügt die Anker SOLIX Solarbank 4 pro über 4 MPPT, die einen Solareingang von bis zu 5.000W (pro MPPT 1250W) ermöglichen. Insgesamt können zwölf Solarmodule angeschlossen werden, was der dreifachen Kapazität von Standard-Plug-and-Play-Systemen entspricht. Mit einer Solareingangsleistung von 5.000W, einer erhöhten Speicherkapazität von 5.000Wh und einer branchenführenden Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen setzt sie neue Maßstäbe für die Leistung von Plug-in-Solar-Speichersystemen. Zudem setzt der Hersteller auf PluginPower 2.0 und einen bidirektionale Wechselrichter mit 2.500W.

Wie ihr es gewohnt seid, bietet Solarbank 4 Pro regulär 800W Netzbetrieb. Ihr könnt die Energielösung über den 800W Schuko-Anschluss direkt an euer bestehenden Hausstromkreis anschließen. Kurzum: Stecker in die Steckdose. Fertig.

>>> Hier findet ihr alle Details zur Anker SOLIX Solarbank 4 Pro <<<

Sollten euch 800W nicht ausreichen, könnt ihr auf PluginPower 2.0 aufrüsten und im netzgekoppelten Modus eine Leistung von 2.500W nutzen, um die erzeugte Solarenergie voll auszuschöpfen. Wenn ein dedizierter Stromkreis vorhanden ist, kann über qualifizierte Elektriker ein Wieland-Stecker installiert und die Anlage registriert werden. Dadurch könnt ihr die Solarleistung deutlich steigern. Für zusätzliche Zuverlässigkeit empfiehlt Anker SOLIX, das System mit dem Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 für einen effizienten Lastschutz in Echtzeit zu kombinieren.

Auch an den Notfall hat Anker gedacht. Im netzunabhängigen Betrieb integriert der 2500-W-Off-Grid-Anschluss außen an der Solarbank eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Bei einem plötzlichen Stromausfall schaltet das System innerhalb von lediglich 10 ms automatisch um und hält so die Versorgung mit Strom für wichtige Geräte ohne Unterbrechungen aufrecht.

Zusatzakku und Kompatibilität

Anker SOLIX hat heute nicht nur Solarbnka 4 Pro angekündigt, sondern auch einen neuen Zusatzakku. Der BP5000 besitzt ebenfalls eine Kapazität von 5.000Wh. Erfreulich ist, dass die Solarbank 4 Pro mit den Akkus der vorherigen Generation BP1600 und BP2700 kompatibel ist, während der neue BP5000-Akku auch mit den vorherigen Modellen Solarbank 2 Pro, 2 AC, 2 Plus und 3 Pro kompatibel ist. Die Solarbank 4 Pro wird künftig auch mit dem Power Dock kompatibel sein und kann steigende Haushaltsstrombedarfe zielgenau aufrüsten.

Künstliche Intelligenz

Genau wie der Vorgänger optimiert die Solarbank 4 Pro das Laden und Entladen autonom auf Basis von Echtzeit-Wetterdaten, während sich das KI-basierte Energie-Management System (EMS) mit Daten von der Strompreisbörse von über 870 Stromanbietern synchronisiert, um von dynamischen Tarifen zu profitieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro kann ab sofort auf der Website von Anker SOLIX für die Vorbestellung vorgemerkt werden. Die Solarbank 4 BP5000-Erweiterungsbatterie ist ebenfalls ab sofort für erhältlich.

Zum Start gibt es eine 25 Prozent Aktion, so dass Anker SOLIX Solarbank 4 Pro 1499 Euro (UVP: 1999 Euro) und die Erweiterungsbatterie nur 1049 Euro (UVP: 1399 Euro) kostet. Zudem gibt es das Anker Smart Meter (2. Generation) kostenlos dazu.