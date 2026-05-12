Apple hat das „Apple Karten“-Erlebnis verbessert und die detailreiche Stadtansicht für zwei weitere Städte freigeschaltet. Sollte ihr zukünftig einen Besuch in Rom oder Neapel geplant haben, so könnt ihr von der Neuerung profitieren.

Neue Details für Rom und Neapel

Nutzer von Apple Karten können ab sofort detailliertere Ansichten in Rom und Neapel sehen. Dies beinhaltet unter anderem 3D-Wahrzeichen, Fahrbahnmarkierungen, Orientierungspunkte, Nahverkehrsrouten sowie fahrbahngenauer Navigation für komplexe Kreuzungen.

Dies bedeutet, dass ihr unter anderem berühmte Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten in einer 3D-Ansicht sehen können. Dazu zählen der Trevi-Brunnen in Rom und das Castel dell’Ovo in Neapels. Zudem wird Apple Maps prominente Orte in beiden Städten, wie etwa die Piazza del Campidoglio und die Spanische Treppe in Rom sowie die L’antica Pizzeria da Michele, Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola an der Piazza del Plebiscito, das Castel dell’Ovo und das Castel Nuovo in Neapel deutlicher hervorheben.

Anfang dieses Jahres hatte Apple die detailreiche Stadtansicht in Mailand und somit für eine weitere italienische Stadt freigeschaltet. Die Funktion „Apple Karten: Detaillierte Stadt­ansicht“, die 2021 für San Francisco, London, Los Angeles und New York startete, steht mittlerweile für knapp 40 Städte zur Verfügung.