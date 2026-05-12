In den letzten Jahren hat Apple immer mal wieder kleinere und größere Unternehmen übernommen und die Mitarbeiter und das Know-How integriert. Seit Jahresbeginn hat Apple unter anderem das KI-Startup invrs.io, das KI-Startup Q.ai, den Plugin-Anbieter MotionVFX sowie die kanadische Datenbank-Firma Kuzu gekauft. Nun wird eine weitere Übernahme der letzten Monate bekannt. Apple hat im Januar Apple kauft Color.io übernommen.

Apple kauft Color.io

Wie aus Dokumenten der Europäischen Union hervorgeht, hat Apple im Januar das kleine Ein-Mann-Unternehmen Patchflyer übernommen. Patchflyer gehörte Jonathan Ochmann, dem Entwickler von Color.io, einem webbasierten Farbkorrekturtool, das bei Fotografen und Filmemachern beliebt ist.

Bereits Ende letzten Jahres kündigte Ochmann die bevorstehende Schließung von Color.io an und erklärte, er werde zu einem Unternehmen wechseln, das ihm ermöglichen würde, in einem Maßstab zu arbeiten, den er allein nicht hätte erreichen können. „Nach mehr als zehn Jahren, in denen ich alles im Alleingang geleitet habe, bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich auf eine Weise weiterentwickeln muss, die als Einzelunternehmer nicht möglich ist“, schrieb er.

Color.io war als ein benutzerfreundliches, aber leistungsstarkes Tool bekannt, mit dem sich Bildern ein filmartiger Farblook und eine entsprechende Textur verleihen ließen. Es nutzte eine eigens entwickelte Farb-Engine sowie maßgeschneiderte Farbmodelle und verfügte über eine umfangreiche Bibliothek an Werkzeugen zur Farbmanipulation. Bereits vor der Entwicklung von Color.io hatte Ochmann zudem die beliebten VisionColor-LUTs entworfen.

In welcher Form das Know-How von Color.io in Final Cut Pro oder Pixelmator Pro implementiert wird, bleibt abzuwarten. Aus den Dokumenten der EU geht ebenfalls hervor, dass Apple Anfang dieses Jahres ebenfalls PromptAI übernommen hat. PromptAI war ein Startup im Bereich Computer Vision und bot die App Seemour an. Diese App erweiterte die Aufnahmen von Überwachungskameras und erkannte Personen, Haustiere, Tiere und andere Objekte