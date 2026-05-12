Zum 20. Geburtstag veröffentlicht Spotify einen neuen Rückblick, der erstmals die gesamte Hörhistorie seit der Anmeldung auswertet. „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ ist ab heute weltweit verfügbar.

Neuer Spotify-Rückblick

Anders als beim jährlichen „Wrapped“ greift der neue Rückblick auf die komplette Nutzungshistorie zurück. Wer Spotify seit Jahren verwendet, sieht erstmals Daten aus dem gesamten Zeitraum seit der Anmeldung. Dazu gehören der Tag der Anmeldung, die Gesamtzahl der gestreamten Songs, der allererste gespielte Track und die meistgehörten Künstler über die gesamte Nutzungsdauer.

Dazu kommt eine Playlist mit den 120 persönlichen All-Time-Top-Songs samt Abspielzahlen. Diese Liste lässt sich direkt in der Bibliothek speichern und bleibt damit dauerhaft verfügbar. Die einzelnen Auswertungen sind jeweils als „Share Cards“ aufbereitet, die sich speichern oder auf Plattformen wie Instagram teilen lassen. Zum Jubiläum wandelt sich für viele Nutzer außerdem das Spotify-Logo in der mobilen App vorübergehend in eine grüne Discokugel.

Der Rückblick lässt sich in der mobilen Spotify-App über die Suche aufrufen, entweder mit „Spotify 20“ oder „Party of the Year(s)“. Wer den Weg über den Browser bevorzugt, erreicht das Feature alternativ über spotify.com/20 auf einem mobilen Endgerät. Eine Desktop-Version gibt es nicht.

Wie lange das Feature verfügbar bleibt, hat Spotify nicht mitgeteilt. Die Daten selbst bleiben über die gespeicherte Playlist erhalten, auch wenn die Aktion endet.