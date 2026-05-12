Apple hat kürzlich die finale Version von iOS 26.5 veröffentlich und mit dieser nicht nur ein paar neue Funktionen implementiert und Sicherheitslücken geschlossen, das Unternehmen öffnet das iPhone mit dem X.5 Update innerhalb der EU verstärkt für Drittanbieter-Zubehör. Drittanbieter erhalten mit ihren Wearables Zugriff auf Funktionen, die Apple bislang mit den AirPods und der Apple Watch nur für sich selbst in Anspruch genommen hat.

iOS 26.5: iPhone öffnet sich in der EU stärker für Drittanbieter-Zubehör

Mit der Freigabe von iOS 26.5 führt Apple mehrere Interoperabilitätsverbesserungen für Wearables von Drittanbietern ein. Ganz freiwillig kommt diese Entscheidung seitens Apple nicht. Vielmehr muss das Unternehmen aus Cupertino dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) entsprechen.

Konkret erreichen drei Neuerungen EU-Nutzer:

Proximity Pairing: Kopfhörer von Drittanbietern können das sogenannte Proximity Pairing nutzen, um sich mit einem iPhone zu verbinden – ganz ähnlich wie die AirPods. Sobald ein Paar Kopfhörer, das diese Funktion unterstützt, in die Nähe eines iPhones gebracht wird, startet ein Pairing-Vorgang, der dem der AirPods gleicht und lediglich einen einzigen Fingertipp erfordert. Damit ist für Wearables von Drittanbietern kein mehrstufiger Kopplungsprozess mehr notwendig.

iPhone-Benachrichtigungen: Zubehör von Drittanbietern, wie etwa Smartwatches, kann Benachrichtigungen vom iPhone empfangen. Nutzer können diese am Handgelenk sehen und darauf reagieren. Interaktive Benachrichtigungen vom iPhone waren bisher auf die Apple Watch beschränkt, während Wearables von Drittanbietern lediglich Benachrichtigungen zur reinen Ansicht anzeigen konnten. Benachrichtigungen können jeweils nur an ein einziges verbundenes Gerät weitergeleitet werden. Daher führt das Aktivieren der Benachrichtigungen für ein Wearable eines Drittanbieters dazu, dass die Benachrichtigungen auf der Apple Watch deaktiviert werden.

Live-Aktivitäten: Live-Aktivitäten vom iPhone können auf einem Wearable eines Drittanbieters angezeigt werden – ähnlich wie Live-Aktivitäten auf einer Apple Watch dargestellt werden.

Seit mehreren Monaten hat Apple die neuen Interoperabilitätsverbesserungen für Drittanbieter-Zubehör getestet und nun die neuen Möglichkeiten innerhalb der EU freigeschaltet. Allerdings müssen Drittanbieter Unterstützung erst noch implementieren. Von daher solltet ihr nicht erwarten, dass die Features ab sofort zur Verfügung stehen.