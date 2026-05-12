Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die finale Version von iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5 und Co. veröffentlicht. Die neuen Funktionen der X.5 Updates sind durchaus überschaubar, nichtsdestotrotz gibt es gute Gründe die Updates zeitnah einzuspielen.

iOS 26.5, macOS 26.5 und Co.: Apple schließt über 50 Sicherheitslücken

Begleitend zu den X.5 Updates hat Apple Support Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass Apple unter der Haube gearbeitet, Fehler behoben und Sicherheitslücken geschlossen hat.

Hier sind die vollständigen Sicherheitshinweise zu Apples neuen 26.5-Updates:

Alles in allem werden über 50 Sicherheitslücken aus unterschiedlichen Programmbereichen (u.a. AppleJPEG, Audio, CoreServices, ImageIO, Kernel, Shortcuts, Spotlight und WebKit) geschlossen. Von daher können wir euch nur dringend raten, die Updates zu installieren.