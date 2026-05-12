Vergangene Woche zeichnete sich bereits ab, dass Apple Chef Tim Cook und CEOs weiterer namhafter Unternehmen US-Präsident Donald Trump auf seiner China-Reise begleiten. Nun hat das Weiße Haus die Reise des Präsidenten mit verschiedenen Führungskräften bestätigt.

Tim Cook und weitere CEOs begleiten US-Präsident Trump nach China

Die New York Times berichtet, dass das Weiße Haus mitgeteilt hat, dass Tim Cook zu den mehr als einem Dutzend CEOs gehören wird, die US-Präsident Trump diese Woche auf seiner China-Reise begleiten. Der Präsident wird voraussichtlich heute, am 12. Mai 2026, Washington verlassen und sich im Laufe der Woche mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen.

Demnach wird die Delegation von Trump folgende Top-Führungskräfte umfassen: