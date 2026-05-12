Die United States Mint hat – wie angekündigt – eine neue Ein-Dollar-Münze aus der Reihe „American Innovation“ veröffentlicht, die Steve Jobs zeigt. Die staatliche Prägeanstalt ist für die Herstellung von US-Münzen zuständig und untersteht dem amerikanischen Finanzministerium. Der Verkauf der neuen Steve-Jobs-Münze läuft seit heute über die Webseite der US-Mint.

Gedenkmünze mit Steve Jobs

Das Münzbild zeigt einen jungen Steve Jobs in Rollkragenpullover, Jeans und Sneakern, sitzend vor einer nordkalifornischen Landschaft. Laut der Beschreibung der US-Mint soll Jobs in einem Moment der Reflexion festgehalten werden. Haltung und Mimik verdeutlichen, wie diese Umgebung seine Idee geprägt hat, komplexe Technik so klar und natürlich wirken zu lassen wie die Natur selbst.

Hinter dem Entwurf steht das Steve Jobs Archive, das die Prägung der Münze gemeinsam mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom angestoßen hat. Nach Angaben des Archivs hatte Jobs eine enge Verbundenheit zur Natur Kaliforniens und betrachtete diese als prägenden Einfluss auf sein Denken.

Newsom selbst kommentierte die Ausgabe der Münze in einer Pressemitteilung und beschrieb Jobs als jemanden, dessen Unternehmergeist Kalifornien repräsentiere und der mit seiner Hartnäckigkeit den kalifornischen Traum für viele Menschen greifbar gemacht habe.

Preise und Stückzahlen

Die Steve-Jobs-Münze ist nicht einzeln, sondern nur in größeren Einheiten erhältlich. Eine Rolle mit 25 Stück kostet 61 US-Dollar, was einem Stückpreis von 2,44 US-Dollar entspricht. Wer einen Beutel mit 100 Münzen bestellt, zahlt 154,50 US-Dollar.

Mit dieser Münze erweitert die US-Mint ihre seit 2018 laufende Reihe „American Innovation Dollar“, die Erfindungen und Persönlichkeiten aus allen US-Bundesstaaten, Territorien und dem District of Columbia würdigt.