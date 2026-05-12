Vergangene Woche hat Apple die Gewinner der Swift Student Challenge informiert. Ursprünglich gingen wird davon aus, dass es einen „Distinguished Gewinner“ (ausgezeichneten Gewinner) aus Deutschland gibt. Mittlerweile ist allerdings ein weiterer bekannt geworden. Darüberhinaus gibt es weitere „reguläre“ Gewinner aus Deutschland und Österreich.

WWDC 2026 Swift Student Challenge: weitere Gewinner aus Deutschland

Im kommenden Monat lädt Apple zur Worldwide Developers Conference. Aus Kundensicht dürfte die eröffnende Keynote am 08. Juni besonders spannend werden. Das Unternehmen wird einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. geben. Somit erfahren wir, welche Neuheiten die großen Softwareupdates im Herbst mit sich bringen werden. Persönlich sind wir auf die Fortschritte im Bereich der KI gespannt.

Bei der WWDC handelt es sich allerdings klassischerweise um eine Entwicklerkonferenz. Diese bietet Entwickler Zugang zu Apple-Ingenieuren und -Technologien, um zu lernen, wie sie bahnbrechende Apps und interaktive Erlebnisse erstellen können. Mit der WWDC und der begleitenden Swift Student Challenge unterstützt das Unternehmen aus Cupertino auch talentierte Nachwuchs-Entwickler. Junge Entwickler hatten die Möglichkeit ein Swift Playgrounds App-Projekt zu erstellen und bei Apple einzureichen. Insgesamt 350 Gewinner der Swift Student Challenge wurde ausgewählt. 50 dieser 350 Gewinner wurden besonders ausgezeichnet. Die sogenannten Distinguished Winner werden für herausragende Einreichungen ausgezeichnet und für drei inspirierende Tage ins Apple Headquarter nach Cupertino eingeladen.

Auf Anton Baranov (22 Jahre, Frankfurt am Main,) sind wir bereits vergangenen Woche näher eingegangen. Dazu gesellen sich aus Deutschland Robin Foss (17 Jahre, Neuss), Luca Knaup (22 Jahre, Stuttgart), Alexander Klein (30 Jahre, Kiel), Tom Kuttler (21 Jahre Raum Memmingen), Maximillian Stabe (22 Jahre, Hamburg), Arya (25 Jahre, Hamburg), Yehor Mykhailovskyi (21 Jahre, Nürnberg) sowie aus Österreich Philipp Ollmann (26 Jahre, Linz) und Justin Holzinger (18 Jahre, Pichl bei Wels).

Etwas näher blicken wir auf den jüngsten Gewinner aus Deutschland. Robin Foss hat in diesem Jahr das erste Mal an der WWDC Swift Student Challenge teilgenommen und wurde direkt als „Distinguished Winner“ ausgezeichnet. Als 17-jähriger Schüler besucht er aktuell die 12. Klasse und wird im kommenden Jahr sein Abitur absolvieren. Mathe und Physik hat er als Leistungskurse gewählt.

Vor knapp vier Jahren hat Robin mit dem Programmieren angefangen. Genau genommen war es eine Projektwoche in der Schule, die ihn an das Thema herangeführt hat. So wurden erste Playgrounds entwickelt. In den Folgejahren entstanden Apps, wie z.B. iOffline (App zur bewussten Kontrolle der eigenen Bildschirmzeit) sowie eine Apps zur Schulnotenverwaltung namens „Noten – Zeugnis, Durchschnitt„.

Für die Swift Student Challenge entwickelte Robin den Playground 2Beats. Dabei handelt es sich um eine App für Schlagzeug-Anfänger. Als langjähriger Schlagzeuger kennt er die Herausforderung, im richtigen Takt zu bleiben: Die App hilft euch dabei, Rhythmen präzise zu spielen. Gleichzeitig gibt die App direkt visuelles und akustisches Feedback zur Genauigkeit.

Wie bereits erwähnt, erhalten die „Distinguished Winner“ eine Einladung zur WWDC. Robin wird dementsprechend vor Ort im Apple Park teilnehmen. Besonders freut er sich auf den persönlichen Austausch mit Apple-Entwickler sowie mit anderen Gewinner aus aller Welt.