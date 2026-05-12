WhatsApp hat mit der Einführungsphase zu WhatsApp Plus begonnen. Dies bedeutet, dass die Testphase abgeschlossen ist und der Messenger das neue Abo Schritt für Schritt an Nutzer ausrollt. Wir haben weiterführende Informationen rund um WhatsApp Plus für euch zusammengetragen.

Weitere Informationen zum WhatsApp Plus Abo

Falls WhatsApp Plus für euch noch nicht zur Verfügung stehen sollte, ist dies „normal“. Das neue Abo befindet sich in der Einführungsphase und wird über die nächsten Wochen für alle Nutzer ausgerollt. In der Zwischenzeit sollte ihr WhatsApp auf dem neuesten Stand halten.

Grundsätzlich bietet euch das WhatsApp Plus-Abo noch mehr Möglichkeiten, WhatsApp ganz nach euren Wünschen zu gestalten – mit exklusiven Stickern, App-Designs, zusätzlichen fixierten Chats und mehr. Inwiefern euch das 2,49 Euro pro Monat wert ist, müsst ihr entscheiden.

Ihr könnt WhatsApp Plus nur über den WhatsApp Messenger auf einem iPhone oder Android-Gerät abonnieren. Das Abo verlängert sich automatisch jeden Monat, es sei denn, ihr kündigt es.

So abonniert ihr WhatsApp Plus

Öffnet die Einstellungen in WhatsApp.

Tippt auf Abos.

Tippt auf WhatsApp Plus. (Hinweis: Falls ihr diese Option nicht siehst, ist das Abo noch nicht für euch verfügbar.)

Tippt auf Weiter.

Überprüft die Zahlungsinformationen und bestätigt euren Kauf. Zahlungen werden über den Apple App Store verarbeitet.

Bestätigt eure Zahlung.

Ihr erhaltet eine Benachrichtigung mit der Bestätigung, dass euer WhatsApp Plus-Abo aktiv ist.

Vorteile von WhatsApp Plus

Mit einem WhatsApp Plus-Abo könnt ihr Folgendes tun: