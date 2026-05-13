Nachdem wir euch kürzlich über neue Spiele aufmerksam gemacht haben, die auf Apple Arcade gestartet sind, gibt es nun einen kleinen Ausblick, was uns in den kommenden Wochen auf der Spiele-Abo-Plattfoerm erwartet. Neben weiteren neuen Games gibt es ein exklusives Playdate mit Bluey.

Exklusives Playdate mit Bluey auf Apple Arcade

Kennt ihr die beliebten Figuren aus der Emmy-prämierten Zeichentrickserie Bluey? Diese landen ab dem 21 Mai für ein zeitlich begrenztes Crossover-Event auf Apple Arcade. Bluey und ihre Familie erobern fünf bei Fans beliebte Spiele mit exklusiven Updates in Crossy Road Castle, stitch., puffies., Suika Game+ und Disney Färbung Welt+. Auch hier gilt: Apple Arcade kommt ohne Werbung und ohne In-App-Käufe daher.

Apple Arcade schreibt unter anderem

Spieler können den „trifficulten“, aber unglaublich unterhaltsamen Hindernisparcours im Haus von Bluey und Bingo in Crossy Road Castle ausprobieren. Im Koop-Modus für ein bis vier Spieler können sie ihre Freunde und Familie mitbringen und gemeinsam den Parcours bewältigen, wobei sie Yogabällen und schelmischen Gartenzwergen ausweichen müssen. Alle zwei Wochen gesellen sich neue Charaktere zu Bluey und Bingo, und Spieler können die Herausforderungen meistern, um ihre Lieblingscharaktere, darunter auch einige geheime, aus der Serie freizuschalten. Außerdem können sie Blueys Haus, sobald sie es freigeschaltet haben, nach Ende des Events im Spiel behalten.

Neue Spiele ab dem 04. Juni

Am 04. Juni 2026 starten vier neue Spiele auf Apple Arcade, darunter Mini Football Legends, Mein Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ und FreeCell Solitaire: Card Game+.

Pünktlich zur FIFA WM erhaltet ihr mit Mini Football Legends ein unterhaltsames Fußballerlebnis im Arcade-Stil. Dazu erhaltet ihr Mein Talking Tom 2+, in dem man eine virtuelle Hauskatze adoptieren und großziehen kann; Coffee Inc 2+ lädt angehende Unternehmer dazu ein, ein globales Kaffeeimperium von Grund auf aufzubauen und FreeCell Solitaire: Card Game+ ermöglicht es Fans klassischer Kartenspiele, nicht endende Spielrunden zu genießen.