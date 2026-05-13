Apple Music zeigt am Donnerstag einen neuen Konzertfilm von Lady Gaga. Die Sängerin präsentiert darin Songs ihres Albums „MAYHEM“. Statt der großen Bühnenshow ihrer Welttournee bleibt sie meist am Klavier oder am Synthesizer sitzen und interpretiert dabei ihre bekannten Stücke neu.

Premiere als kostenloser Livestream

Los geht es am 14. Mai um 8 Uhr pazifischer Zeit, hierzulande also um 17 Uhr. Die Premiere läuft frei zugänglich. Ein Apple-Music-Abo wird dafür nicht benötigt. Erst danach wandert die Aufzeichnung in den Bereich, der den zahlenden Nutzern vorbehalten ist. Mitgeschnitten wurde das Konzert schon am 14. Januar im Wiltern Theater in Los Angeles.

Auf der Setlist stehen unter anderem „Abracadabra“ und „Disease“, dazu kommen weitere Songs vom aktuellen Studioalbum. Apple verspricht ein Konzert im kleineren Rahmen, bei dem die Songs des Albums neu arrangiert zu hören sind. Der Ton ist in 3D-Audio abgemischt und bietet damit räumlichen Klang über passende Kopfhörer. In den Vereinigten Staaten überträgt Apple das Konzert zeitgleich in 15 AMC-Kinos auf die große Leinwand.

Der Auftritt reiht sich in die „Apple Music Live“-Serie ein, über die Apple regelmäßig exklusive Konzerte bekannter Künstler bringt. Zum Konzertfilm gehört auch ein Live-Album, das Apple Music parallel anbietet. Eine kleine Zugabe gibt es für Fans noch über die Shazam-App. Wer dort einen Song von Lady Gaga erkennen lässt, schaltet zusätzliche Hintergrundbilder fürs iPhone und passende Zifferblätter für die Apple Watch frei.