In knapp einen Monat lädt Apple zur Worldwide Developers Conference und wird diese am 08. Juni 2026 mit einer Keynote eröffnen. Dann werden wir einen ersten Ausblick auf iOS 27 erhalten. Je näher wir uns auf die WWDC zubewegen, desto mehr Informationen werden bekannt. Es heißt, dass die Kamera-App in iOS 27 individuell anpassbaren gestaltet werden soll. Nutzer werden die Funktionen auswählen können, die sie in der Kamera-App sehen möchten – wie Blitz, Belichtung, Timer, Schärfentiefe, Fotostile und Auflösung.

Neue Kamera-App in iOS 27 kündigt sich an

Wenige Woche vor der WWDC 2026 meldet sich Mark Gurman von Bloomberg zu Wort und informiert über verschiedene Neuerungen, die das kommende Update auf iOS 27 beinhalten soll. Demnach wird Appel die Kamera-App komplett überarbeiten.

Es heißt, dass sich die Kamerasteuerung – sogenannte Widgets – in beliebiger Reihenfolge am oberen Rand der Kameraoberfläche anordnen lassen. Nutzer können die Widgets aus einer transparenten Widget-Leiste auswählen, die am unteren Rand der App erscheint. Die Widgets sind in Kategorien wie „Grundlagen“, „Manuell“ und „Einstellungen“ unterteilt.

Apple plant, das gleiche Standardlayout zu verwenden, das jetzt mit Schnellzugriffstasten für Blitz, Live Photos und Nachtmodus verfügbar ist . Die anpassbare Benutzeroberfläche wird jedoch als neues, erweitertes Layout hinzugefügt, das professionelle Anwender ansprechen soll. Dabei sollen Modi wie Fotos und Videos eigene Widgets erhalten.

Spannend dürfte auch ein komplett neuer Siri-Kameramodus sein, den Apple integrieren möchte. Dieser Siri-Modus wird die Funktionen der visuellen Intelligenz nutzen , die derzeit über die Kamerasteuerung oder die Aktionsschaltflächen zugänglich sind.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass es in der Wetter-App ein neues Bedienfeld für die Wetterbedingungen geben wird, über das man zwischen Temperatur, Regen und Wind wechseln kann. Es entspricht der Benutzeroberfläche, die in der aktuellen Version der App beim Aufrufen eines der Wettermodule verfügbar ist.

Auch für Safari sind offenbar Neuerungen geplant. Neben einer automatischer Gruppierung, plant Apple eine aktualisierte Startseite hinzuzufügen, die oben vier Registerkarten zum Wechseln zwischen Favoriten, Lesezeichen, Leseliste und Verlauf haben wird.

Auch systemweite Designanpassungen sind laut Bloomberg geplant. Die Tableiste in Apps wie Apple Music, Podcasts, News und Apple TV wird angepasst, um die Suche mit den übrigen Navigationsoptionen zusammenzuführen. Bei der Verwendung der Bildschirmtastatur sorgt eine neue Animation dafür, dass die Tasten von der unteren Kante der iPhone-Benutzeroberfläche nach oben gleiten; zudem fügt Apple Schaltflächen zum Wiederholen und Rückgängigmachen hinzu, um Aktionen bei der Anpassung der Icon- und Widget-Anordnung auf dem Home-Bildschirm korrigieren zu können.