Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die diesjährige Apple Entwicklerkonferenz zu. Diese wird am 08. Juni mit einer Keynote eröffnet. Apple wird das Event nutzen, um einen ersten ausführlichen Ausblick auf iOS 27 gegeben. Erwartet wird, dass Siri ein umfassendes Upgrade mit Re-Design, eigener Chat-Oberfläche und eigenständiger App erhält.

Blooomberg: Siri wird mit iOS 27 komplett überarbeitet

Bloomberg berichtet, dass Apple mit iOS 27 eine überarbeitete Version von Siri einführt, um den persönlichen Assistenten zu einem leistungsfähigeren Chatbot und KI-Agenten weiterzuentwickeln, damit dieser mit ChatGPT, Gemini und Claude konkurrieren kann.

Dabei setzt Apple offenbar auch auf verschiedene Designänderungen. Zunächst einmal soll Siri größtenteils in die Dynamic Island integriert werden. Sobald Nutzer die Seitentaste gedrückt halten oder Siri mit dem Aktivierungswort ansprechen, erscheint eine pillenförmige Animation in der „Dynamic Island“. Bei Fragen oder Aufgaben an Siri wird eine transparente Ergebniskarte angezeigt. Durch Wischen darüber öffnet sich ein Chat-Modus, der einem iMessage-Chat ähnelt und kleine Karten für Wetter, Notizen, anstehende Termine und weitere relevante Informationen enthält.

Zudem soll Siri eine eigenständige App erhalten für Konversationen erhalten. Ihr könnt darüber Siri-Chats starten und frühere Unterhaltungen einsehen. Auch eine Suchleiste soll integriert sein. Zudem wird das Hochladen von Bildern und Dokumenten unterstützt, und Nutzer können Siri per Texteingabe oder Spracheingabe bedienen.

Durch Wischen vom oberen Bildschirmrand nach unten in einer beliebigen App wird eine systemweite Suchoberfläche aktiviert. In der „Dynamischen Insel“ befindet sich eine „Suchen oder Fragen“-Leiste, in der Fragen eingegeben oder gesprochen werden können. Die Funktion „Suchen oder Fragen“ ähnelt der Spotlight-Suche, Bloomberg zufolge liefert sie jedoch „erweiterte Ergebnisse und zusätzliche Daten direkt aus den Apps“.

Standardmäßig wird Siri in der Suchleiste eingestellt sein. Es heißt jedoch, dass Nutzer alternativ auch andere Chatbots wie Gemini oder ChatGPT auswählen können. Gleiches soll auch für Apple Intelligence Funktionen wie Image Playgrounds oder die Schreibtools gelten.