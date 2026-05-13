Im März dieses Jahres kündigte Apple das neue MacBook Neo an. Seitdem war die Liefersituation über den Apple Online Store durchaus angespannt (Amazon kann nach wie vor sofort liefern). Nun gibt es aber gute Nachrichten. Die Verfügbarkeit bei Apple hat sich in den letzten Tagen verbessert. Dies könnte mehrere Gründe haben.

MacBook Neo: Apple kann schneller liefern

Apple setzt beim MacBook Neo auf ein 13 Zoll Liquid Retina Display, den A18 Pro Chip, eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden sowie einen Einstiegspreis von 699 Euro. Diese Kombination hat für ein großes Interesse am neuen MacBook Neo erzeugt und die Lieferzeiten sind direkt nach dem Verkaufsstart deutlich angestiegen.

Die Verfügbarkeit des MacBook Neo verbessert sich erstmals seit dem Marktstart. Vor Kurzem lagen diese noch je nach Modell bei bis zu 5 Wochen. Ein aktueller Blick in den Apple Online Store zeigt, dass Apple nun alle Modelle (256GB und 512GB sowie alle Farboptionen) mit einer Lieferzeit von zwei bis drei Wochen bewirbt. Kurzum: Anfang Juni können die Geräte geliefert werden, wenn ihr direkt bei Apple bestellt.

Die Gründe für die bessere Verfügbarkeit sind sicherlich vielschichtig. Drei mögliche Gründe fallen uns direkt ein. Zum einen dürfte der anfängliche Ansturm auf das MacBook Neo langsam aber sicher abebben und zum anderen dürfte Apple die Produktion hochgefahren haben. Darüberhinaus heißt es, dass die Lieferengpässe unter anderem auf den Mangel an A18 Pro Chips zurückzuführen waren. Hier soll Apple die Bestellungen erhöht haben.

Amazon kann 256GB Modell sofort liefern – inkl. Rabatt

Bei Amazon sieht die Situation im Hinblick auf das 256GB Modell deutlich besser aus. Dieses ist aktuell rund 100 Euro preiswerter als bei Apple direkt. Zudem kann Amazon dieses sofort liefern.

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Das 512GB Modell ist hingegen bei Amazon derzeit ausverkauft.