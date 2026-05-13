macOS 26.5 steht seit kurzem bereit. Aus den Release-Notes, die Apple veröffentlicht hat, gehen nicht wirklich viele Neuerungen hervor. Apple hat in erster Linie unter der Haube gearbeitet, Bugs beseitigt und Sicherheitslücken geschlossen. Nun wird allerdings eine Neuerung bekannt, die kompatible Macs wie von Zauberhand einschalten lassen.

macOS 26.5: Kompatible Macs lassen sich wie von „Zauberhand“ einschalten

Mit der Freigabe von macOS 26.5 könnt ihr einen Mac mini, Mac Studio und iMac einschalten, ohne den Netzschalter zu drücken. Ihr könnt euren Desktop-Mac so konfigurieren, dass sich dieser automatisch einschaltet, wenn ihr ihn an die Stromversorgung anschließt. Diese Funktion kann hilfreich sein, wenn ihr keinen einfachen Zugriff auf die Einschalttaste des Computers habt.

Zu den kompatiblen Macs gehören laut Apple:

Mac mini (2024 oder neuer)

Mac Studio (2025 oder neuer)

iMac (2024 oder neuer)

Um die Funktion nutzen zu können, ruft ihr an einem kompatiblen Mac -> Systemeinstellungen -> Energie auf. Wählt im Menü „Starten, wenn Strom angeschlossen ist“ auf der rechten Seite die Option „Immer“ aus.

Euer Mac schaltet sich nun automatisch ein, sobald ihr ihn mit der Stromversorgung verbinden – beispielsweise, indem ihr ihn an eine Steckdose anschließt oder die Stromzufuhr über einen externen Netzschalter wiederherstellt. Zudem schaltet er sich automatisch ein, wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wiederhergestellt wird. Falls euer Mac seit dem Herunterfahren durchgehend mit der Stromversorgung verbunden war, wartet am besten etwa 30 Sekunden zwischen dem Trennen und erneuten Verbinden der Stromversorgung, um euren Mac einzuschalten. Dies gibt dem Netzteil eures Macs Zeit, sich zu entladen.