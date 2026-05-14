Wie The Information berichtet, arbeitet Apple daran, dass KI-Agenten im App Store angeboten werden können. Eine entsprechende Ankündigung könnte auf der WWDC im Juni erfolgen, sicher ist das aber nicht.

Privatsphäre und Sicherheit müssen gewährleistet sein

In der Tech-Branche geht derzeit kein Weg an KI-Agenten vorbei. Sie können selbstständig komplexe Aufgaben für Nutzer ausführen. Genau diese Eigenschaft kollidiert mit den strengen Regeln, die Apple im App Store vorgibt. Das Regelwerk soll Malware verhindern, die Umgehung von App-Store-Gebühren unterbinden und anderes Fehlverhalten ausschließen.

The Information beschreibt das konkrete Problem an einem Beispiel. So erzeugen manche Agenten spontan kleinere Apps, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Geschieht das innerhalb einer bereits geprüften App, hat Apple keine Kontrolle mehr über den ausgeführten Code. Damit ist Apples vorangegangene Prüfung der ursprünglichen App faktisch hinfällig. Ob Apple die Pläne für eine KI-Agenten-Integration bereits auf der WWDC im Juni vorstellt, lässt der Bericht offen. Möglich ist auch, dass das Unternehmen mit einer Ankündigung noch nicht so weit ist.

Angeblich arbeiten derzeit Apple-Mitarbeiter an einem System, das KI-Agenten auferlegt, die Privatsphäre und Sicherheit nicht zu verletzen. Details zur technischen Umsetzung sind nicht bekannt. Ein Ziel ist demnach, ausuferndes Verhalten zu unterbinden, wie es Nutzer von KI-Agenten-Systemen wie OpenClaw bereits erlebt haben. Dort kam es schon vor, dass Agenten außer Kontrolle gerieten und etwa sämtliche E-Mails eines Nutzers löschten.

Tim Cook hatte das Thema bereits in der jüngsten Quartalsbilanz angesprochen, als er auf die Lieferengpässe beim Mac einging. Wie er erklärte, greifen aktuell viele Käufer zum Mac mini oder Mac Studio, um darauf KI-Agenten zu betreiben.