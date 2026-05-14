Zuletzt hatte Apple die sogenantne „Sales Coach“-App für iPhone und iPad veröffentlicht. Die Anwendung ersetzt die bisherige SEED-App, die Mitarbeiter im Apple Store und bei autorisierten Apple-Service-Partnern bisher für Schulungen und Verkaufsinformationen nutzten. Zukünftig setzt das Unternehmen bei seiner „Sales Coach“-App auf Ki-generierte Trainer.

„Apple Sales Coach“-App setzt zukünftig auf KI-generierte Trainer

In einer neuen Videobotschaft erklärte ein Apple-Trainer, dass das Update eine Einschränkung traditioneller Schulungsprogramme behebt: die Unmöglichkeit, wirklich individualisierte Inhalte für Hunderttausende von Verkäufern über verschiedene Märkte, Sprachen und Produktschwerpunkte hinweg zu erstellen.

Apple kündigte an, nun KI einzusetzen, um kurze, fokussierte Videos zu generieren, die genau auf die Produkte zugeschnitten sind, mit denen ein Verkäufer arbeitet, auf die Fähigkeiten, die er weiterentwickelt, sowie auf die Sprache, die er spricht.

Apple to Use AI-Generated Presenters for Sales Training Videos pic.twitter.com/6DRkLAvyfm — Aaron (@aaronp613) May 12, 2026

Um deutlich zu machen, dass es sich um einen KI-Trainer handelt, wird Apple ein Symbol auf dem Display einblenden. Apple betont gleichzeitig, dass die Inhalte weiterhin ausschließlich von Menschen erstellt werden. Das Schulungsteam des Unternehmens verfasst offenbar jedes Skript und überprüft jedes Detail; die KI dient dabei lediglich als Übermittlungsmechanismus und nicht als Autor.

Apple erklärte, die Umstellung ermögliche es, mehr Videos zu mehr Themen schneller zu produzieren und diese häufiger zu aktualisieren als bisher. Das Unternehmen bezeichnete den Schritt als „erst den Anfang“ und merkte an, dass sich Apple Sales Coach mit zunehmender Nutzung verbessere.