Darf es ein wenig Retro sein? Insta360 hat sich dazu entschieden, die GO 3S als Retro-Bundle und somit als Sonderedition neu aufzulegen. Dies verleiht der POV-Kamera einen nostalgischen Charme.

Insta360 GO 3S Retro-Bundle ist da

Was hat es mit dem Retro-Bundle auf sich? Die Sonderedition enthält einen Retro-Sucher, film-inspirierte Filter sowie Zubehör, das das haptische Erlebnis klassischer Kameras nachbildet.

Das GO 3S Retro Bundle von Insta360 kombiniert die kompakte, nur 39 Gramm leichte Standalone-Kamera mit moderner Aufnahmetechnik und einem bewusst retroinspirierten Designansatz. Das System ermöglicht 4K-Videoaufnahmen, freihändige POV-Perspektiven sowie die bekannte FlowState Stabilization, die für besonders ruhige und stabile Aufnahmen sorgt. Gleichzeitig setzt das Bundle auf einen spielerischen Look, der sich optisch an klassischen Kameras orientiert und spontane Momente stilvoll einfängt.

Der mitgelieferte Akku-Pack verlängert die Aufnahmezeit auf bis zu 76 Minuten und unterstützt das Aufladen während der Aufnahme, sodass längere Aufnahmesessions ohne Unterbrechung möglich sind.

Um das Retro-Design der Hardware zu ergänzen, enthält das GO 3S Retro-Bundle drei exklusive Filmfilter:

Negativfilm: Weicherer Look mit kühleren Farben und geringerer Sättigung, inspiriert von klassischem Negativfilm.

Positivfilm: Kräftiger Stil mit höherem Kontrast und stärkerer Sättigung, ähnlich Diafilm.

Sticker-Filter: Inspiriert von vorbelichtetem Film, verleiht dieser Filter Fotos eine Auswahl von drei Retro-Mustern und filmtypische Farben, was zu verspielten, stickerähnlichen Überlagerungen führt.

Zusätzlich verfügt die GO 3S über 11 integrierte Farbprofile, darunter fünf neue film-inspirierte Stile aus dem Retro-Bundle: NC, CC, GR-F, Mono und Vintage Vacation. Damit lassen sich stilisierte Fotos direkt in der Kamera und ohne Nachbearbeitung aufnehmen.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue Insta360 GO 3S Retro-Bundle ist ab sofort im Insta360 Store in Segeltuch-Weiß und Klassischem Rot erhältlich. Es enthält die Standalone-Kamera, einen Retro-Sucher, einen Akku-Pack, einen Individuellen NFC-Skin, eine Kordel, einen Magnet-Anhänger, einen Linsenschutz (vorinstalliert) und ein USB-C-zu-A-Kabel. Der Hersteller bietet das Retro-Bundle in zwei Speichervarianten an. Die 64 GB Variante erhaltet ihr für 279 Euro und für das 128 GB Modell zahlt ihr 299 Euro.