Viele Läufer und Radsportler werden die Strava-App kennen. Ihr könnt eure Workouts aufzeichnen, erhaltet Einblicke in eure Trainings, könnt neue Strecken entdecken, einer Community beitreten und vieles mehr. Nachdem die Strava-App zuletzt sinnvolle Updates erhalten hat, steht mit Version 463.0.0 nun das nächste Update im App Store bereit. Ab sofort unterstützt die Strava-App den Pulssensor der AirPods Pro 3.

Strava-App unterstützt jetzt die Herzfrequenzmessung der AirPods Pro 3

Als wir uns vor ein paar Monaten intensiver mit den AirPods Pro 3 beschäftigt und diese getestet haben, sind wir auch auf die Herzfrequenzmessung eingegangen, die die Kopfhörer bieten. Allerdings unterstützen zum damaligen Zeitpunkt nur sehr wenige Drittanbieter-Apps diese Funktion. Nach und nach haben Entwickler die Unterstützung des Pulssensors de AirPods Pro 3 in ihren Apps integriert. Jüngstes Beispiel ist nun Strava,

Wenn ihr AirPods Pro 3 beim Training tragt, kann Strava jetzt eure Herzfrequenz live an die mobile Aufzeichnung streamen – direkt vom Ohr. Koppelt eure AirPods Pro 3 mit der Apple Watch. Beide Geräte arbeiten dann zusammen und wählen automatisch das stärkste Signal aus, sodass ihr die genauesten Messwerte erhaltet – egal ob ihr lauft, Fahrrad fahrt oder Gewichte hebt. Es ist keine zusätzliche Einrichtung, und keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich. Tippt einfach in der Strava-App auf „Aufzeichnen“. Das Ganze erfordert iOS 18 oder höher und die AirPods Pro 3.

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