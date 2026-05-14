Cristo Fernández, in Ted Lasso bekannt als der stets optimistische Dani Rojas, hat einen Profivertrag bei El Paso Locomotive FC unterschrieben. Was der mexikanische Schauspieler in der Apple TV Serie nur gespielt hat, ist nun sein Berufsalltag.

Vom Drehbuch ins Stadion

Der Zweitligist aus dem US-amerikanischen Texas verkündete die Verpflichtung am Dienstag. Fernández kommt als Stürmer und durchlief vor der Unterschrift eine zweimonatige Probephase, in der er regelmäßig am Training teilnahm und in einem Vorbereitungsspiel gegen New Mexico United zum Einsatz kam. Der Locomotive FC spielt in der USL Championship, der zweithöchsten amerikanischen Spielklasse unterhalb der Major League Soccer.

Fernández spielte bereits als Jugendlicher in Mexiko intensiv Fußball, beendete seine sportliche Laufbahn mit 15 jedoch verletzungsbedingt. Erst die Rolle des Dani Rojas in Ted Lasso brachte den 35-Jährigen zurück auf den Platz, zunächst nur für die Dreharbeiten, jetzt mit einem Profivertrag.

In einer Pressemitteilung des Vereins beschreibt Fernández seinen Wechsel als Rückkehr zu einer alten Sehnsucht. Fußball sei immer Teil seiner Identität geblieben, der Traum vom Profisport nie ganz verschwunden. Er bedankt sich beim Klub, den Trainern und seinen Mitspielern für die Chance und wendet sich teils auf Spanisch an seine Familie und Freunde. Zum Abschluss bezeichnet er sich selbst als jemanden mit ein paar verrückten Träumen, weshalb er perfekt zu den „Locos“ passen würde.

Ted Lasso ohne Dani Rojas

Für Fans der Serie stellt sich die Frage, ob Fernández in der vierten Staffel überhaupt noch zu sehen sein wird. Apple TV hatte zuletzt bestätigt, dass die neue Staffel im August startet und sich inhaltlich auf eine Frauenmannschaft konzentriert. Eine reguläre Rückkehr von Dani Rojas ist nicht vorgesehen, ein Gastauftritt bleibt jedoch denkbar.