Kurz bevor Apple TV das Staffelfinale zu “Margo’s Got Money Troubles” am 20. Mai 2026 ausstrahlt, hat der Video-Streaming-Dienst nun bekannt gegeben, dass man die Comedy-Serie in die zweite Staffel schicken wird.

“Margo’s Got Money Troubles”: 2. Staffel in Auftrag gegeben

Apple TV hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst die 2. Staffel der gefeierten Comedy-Serie „Margo’s Got Money Troubles“ in Auftrag gegeben hat. In der Hauptrolle ist die für den Academy Award, Emmy Award und Golden Globe Award nominierte Elle Fanning; die Golden-Globe-Preisträgerin sowie für den Academy Award und Emmy Award nominierte Michelle Pfeiffer; und der mit dem Academy Award, Golden Globe und Emmy Award ausgezeichneten Nicole Kidman zu sehen

„Margo’s Got Money Troubles“ ist ein freches, herzerwärmendes und humorvolles Familiendrama über die frischgebackene Studienabbrecherin und angehende Schriftstellerin Margo (Fanning), Tochter einer ehemaligen Hooters-Kellnerin (Pfeiffer) und eines Ex-Profi-Wrestlers (Offerman). Sie muss sich mit einem Neugeborenen, einem immer größer werdenden Schuldenberg und immer weniger Möglichkeiten, diese zu bezahlen, durchschlagen. In weiteren Rollen sind Oscar-Preisträgerin Marcia Gay Harden, Oscar-nominierter und Emmy-Preisträger Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty und Lindsey Normington zu sehen.

Details zur zweiten Staffel sind noch nicht bekannt.