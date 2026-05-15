Seit vielen Jahren setzt Apple exklusiv auf TSMC als Fertigungspartner für iPhone-, iPad- und Mac-Chips. Nachdem sich in der vergangenen Woche bereits anzeichnete, dass diese 10-jährige Partnerschaft aufgeweicht wird und Apple zukünftig seine Chips auch von Intel produzieren lässt, taucht nun ein weitere Bericht auf, der davon sprichst, dass Intel bereits mit einer ersten Testproduktion begonnen hat.

Intel und Apple nähern sich

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo, der gut innerhalb der Apple Zulieferkette vernetzt ist, berichtet, dass dass Intel mit ersten Tests für die Produktion von Apple-Chips begonnen hat. Zunächst sollen allerdings keine High-End-Chips, sondern vielmehr Chips der unteren Leistungsklasse für iPhone, iPad und Mac gefertigt werden. Die Produktion soll voraussichtlich im Laufe der kommenden zwei Jahre hochgefahren werden. Der Analyst machte keine konkreten Angaben dazu, welche der A- oder M-Chips Apple von Intel fertigen lassen möchten. Laut Kuo nutzt Apple für diese Chips Intels 18A-Verfahren und prüft zudem weitere fortschrittliche Prozesstechnologien von Intel.

Aus Sicht von Apple macht es in jedem Fall Sinn, Chips von zwei unterscheiden Fertigern zu beziehen. Die Versorgungssicherheit wird erhöht und gleichzeitig könnten man niedrigere Kosten aushandeln. Auch wenn Apple zukünftig zweigleisig fahren möchte, soll TSMC weiterhin für rund 90 Prozent der Chips verantwortlich zeichnen. Aber zumindest wäre ein erster Schritt gemacht, um sich flexibler aufzustellen.

Über Apples mögliche Rückkehr zu Intel haben mittlerweile mehrere Quellen berichtet. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings nicht,