Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits darauf aufmerksam gemacht, dass Lady Gaga MAYHEM Requiem exklusiv auf Apple Music verfügbar sein wird. Nun ist es soweit. Neben der vollständigen Performance enthält das Special auch bisher unveröffentlichtes Behind-the-Scenes-Material sowie das begleitende Live-Album in 3D Audio.

Lady Gaga MAYHEM Requiem jetzt exklusiv auf Apple Music verfügbar

Kurz und knapp möchten wir euch auf die exklusive Verfügbarkeit von Lady Gaga MAYHEM Requiem auf Apple Music aufmerksam machen

Die vollständige Performance „Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem“ steht nun für Abonnenten auf Apple Music zur Verfügung, im Anschluss an die weltweite Premiere auf Apple Music und der Kinopremiere in ausgewählten US-Städten – wobei Lady Gaga die Fans im „The Grove“ in Los Angeles überraschte.

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Auch der Blick hinter die Kulissen der Show ist exklusiv auf Apple Music verfügbar und gewährt Abonnenten einen intimen Einblick in den kreativen Prozess des 16-fachen GRAMMY-, Oscar- und Emmy-Preisträgers sowie in die Inspiration hinter der Entstehung von MAYHEM Requiem.

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Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem jetzt auf Abruf mit einem Apple Music-Abonnement. Hört das begleitende Album in Spatial Audio – exklusiv auf Apple Music.