Apple und OpenAI hatten 2024 eine Partnerschaft geschlossen, die ChatGPT in Siri sowie weitere Systemfunktionen von iOS, iPadOS und macOS brachte. Knapp zwei Jahre später ist die Beziehung der beiden Unternehmen laut Bloombergs Mark Gurman so angespannt, dass OpenAI rechtliche Schritte gegen Apple prüft. Nutzer können ein ChatGPT-Abo direkt über die Einstellungen-App abschließen, wobei Apple einen Anteil an den Einnahmen erhält. Aus Sicht von OpenAI hätte ChatGPT in deutlich mehr Apple-Apps eingebaut werden und prominenter in Siri auftauchen müssen.

Erwartungen weit verfehlt

Die Führungsetage bei OpenAI ist laut Gurman der Ansicht, dass Apple die Integration von ChatGPT kaum beworben habe. Viele Kunden wüssten schlicht nicht, dass ChatGPT auf ihrem iPhone verfügbar sei. Auch die ursprünglich erwarteten Umsätze sind ausgeblieben. OpenAI rechnete mit Abo-Einnahmen in Milliardenhöhe pro Jahr. Diese Größenordnung wurde jedoch nicht annähernd erreicht. Dabei soll Apple die Vereinbarung intern mit dem Suchmaschinen-Deal verglichen haben, den der Konzern mit Google für Safari geschlossen hat und der jährlich mehrere Milliarden Dollar einbringt.

Wer Siri für eine ChatGPT-Antwort nutzen möchte, muss das Wort „ChatGPT“ ausdrücklich im Befehl verwenden oder die Funktion manuell aktivieren. Die Antworten innerhalb der Siri-Oberfläche fallen außerdem knapper aus als in der eigentlichen ChatGPT-App. Aus Produktsicht habe OpenAI alles geliefert, Apple dagegen habe sich nicht einmal ernsthaft bemüht, heißt es bei OpenAI.

Aus all dem leitet OpenAI die Möglichkeit ab, gerichtlich gegen Apple vorzugehen. Geprüft werden mehrere Optionen, darunter ein Schreiben an Apple mit dem Vorwurf des Vertragsbruchs, ohne dass dies zwingend in eine Klage münden müsste. OpenAI wolle die Konflikte nach Möglichkeit außergerichtlich beilegen. Falls das erfolglos sein sollte, hält sich das Unternehmen alle Möglichkeiten offen.

Dass Apple mit iOS 27 weitere Chatbots wie Googles Gemini und Anthropics Claude an Bord holen will, ist laut Gurman kein Streitpunkt. Die Partnerschaft war von Anfang an nicht exklusiv ausgelegt. Die für iOS 27 erwartete neue Siri-App mit einer „Extensions“-Funktion für verschiedene Chatbots könnte ChatGPT sogar sichtbarer machen als bisher. Aktuell hat OpenAI nach Bloomberg-Darstellung das Gefühl, bei der Partnerschaft den Kürzeren gezogen zu haben.