Der Art Directors Club hat das neue Liquid-Glass-Designsystem von iOS 26 mit vier Auszeichnungen bedacht. Die wichtigste davon ist ein Gold Cube in der Kategorie Interactive / UX / UI.

Anerkennung aus der Designszene

Mit den ADC Awards bekommt Apple Rückenwind für eine Designentscheidung, die nicht unumstritten war. Liquid Glass hatte nach der Vorstellung im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt, weil es die Optik des Systems stark verändert und auf transparente, glasartige Oberflächen setzt.

Neben dem Gold Cube vergab der Art Directors Club einen Silver Cube in der Kategorie Experiential Design / Digital Experiences. Zwei weitere Bronze Cubes gingen an Apple in den Kategorien Experiential Design / Consumer Experience sowie Innovation.

Die ADC Annual Awards gelten als einer der international ältesten Designpreise. Der 1920 gegründete Art Directors Club richtet die Preisverleihung seit 1921 aus. Prämiert werden Arbeiten aus Werbung, digitalen Medien, Marken- und Kommunikationsdesign, Buch-, Magazin- und Zeitungsgestaltung, Verpackungs- und Produktdesign, Motion Design, Gaming, Experiential Design, Architektur, Fotografie, Illustration sowie Typografie. Bewertet werden handwerkliche Qualität und gestalterische Eigenständigkeit.

Für Apple sind die Preise auch deshalb von Bedeutung, weil das Unternehmen Liquid Glass als langfristige Designgrundlage angelegt hat. Das Designsystem zieht sich durch iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe und soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.